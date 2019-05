Hurling : le plus grand club de ce sport irlandais se situe à Bruxelles

Le Hurling est un sport collectif qui mélange à la fois le baseball, le hockey et le rugby. D’origine irlandaise, c’est pourtant à Bruxelles que se trouve le plus grand club européen. En effet, le Belgium GAA compte plus de 100 membres, soit trois équipes masculines et deux féminines.

C’est à Dublin qu’il y a la plus grande ferveur autour de ce sport si particulier. La capitale irlandaise regorge d’environ 80 clubs au sein de la ville. Cela s’explique notamment par le fait que le Hurling est né dans les petits quartiers à la fin du XIXe siècle. A Bruxelles, parmi la centaine de membres inscrits, la majorité vient de l’étranger. “Chez les femmes, il y a 50% d’Irlandaises et l’autre moitié vient des quatre coins du monde. Il n’y a qu’une femme belge dans l’équipe. Chez les hommes, c’est encore différent. La présence des Irlandais est encore plus grande. C’est à mon avis 90% de l’effectif. Les Belges sont sous-représentés avec seulement quatre hommes. Mais il y aussi des Américains, des Argentins ou encore des Français”, explique Soline, joueuse de Hurling féminin, appelé Camogie.

Un sport amateur même au plus haut niveau

La particularité de ce sport est qu’il est pratiqué par des amateurs, même au plus haut niveau de compétition. En Irlande, la finale de la compétition se joue même à Croke Park, ce stade de 82 500 places. “C’est ça qui est génial aussi dans ce sport. Le week-end vous pouvez jouer contre un gars qui est votre garagiste le lundi. Il n’y aucune pression financière, et ça fait du bien”, sourit Steve, membre du club bruxellois. En Belgique, il n’y a que deux clubs : à Bruxelles et à Leuven. Les compétitions se déroulent donc à l’étranger. “On joue un championnat européen. On visite donc plusieurs villes d’Europe, comme Vienne par exemple. On part généralement une fois par mois, tout un week-end", continue Soline.

Les règles

En Irlande, le Hurling se joue à 15 contre 15 sur un terrain d’environ 140 mètres de long sur 80 mètres de large. Ces dimensions ne sont pas disponibles en Belgique, donc les règles sont adaptées. Les équipes sont composées de maximum 11 joueurs, voire moins. L’objectif est d’inscrire plus de points que son adversaire. Pour cela, il faut placer la petite balle en cuir, semblable à celle du baseball, à l'intérieur des perches qui sont les mêmes qu’au rugby. Néanmoins, la partie inférieure du H est un but qui rapporte trois points, alors que la partie supérieure ne rapporte qu’un seul point.

Les joueurs n’ont pas le droit de faire plus de quatre pas avec la balle en main. Après ces quatre pas, ils sont obligés de passer la balle à un coéquipier ou de frapper vers le but. De plus, les joueurs ne sont pas autorisés à ramasser la balle avec la main, mais peuvent par contre utiliser le pied.

Le matériel

Qui dit sport particulier, dit matériel particulier. Il y a d’abord la crosse, appelée Hurley. C’est avec celle-ci qu’ils frappent la balle, soit pour faire des passes ou inscrire un but. “Elle ressemble plus ou moins a une hache aplatie”, détaille Steve. Cette crosse est en bois, mais alors elle casse plus facilement, ou alors en fibre de verre. Elle est d’ailleurs impossible à acheter en Belgique.

Ensuite, il y a le port obligatoire du casque pour se protéger à la fois de la balle, mais aussi d’éventuels coups de crosse perdus. “Ce casque ressemble à celui des gardiens de hockey sur glace".

La dangerosité

Le Hurling est considéré comme le sport collectif le plus rapide au monde. “On peut comparer ça un peu à un golfeur qui taperait dans sa balle et qu’on doive courir après pour la rattraper à la main”, raconte Steve. Au niveau des accidents dans ce sport, ils sont souvent dus à des problèmes cardio-vasculaires. “Ça a l’air plus dangereux que ça ne l’est. C’est assez impressionnant à regarder parce qu’on entend les crosses qui s’entrechoquent. Mais en général, les blessures sont assez limitées”, ajoute Soline.

Si ce sport vous intéresse, un tournoi réunira une petite vingtaine de clubs européens le 15 juin prochain au Royal Kituro Rugby Club à Schaerbeek.