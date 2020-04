Martin Maes - © Martin Maes

Homme contre machine : avec son VTT, Martin Maes met au défi un drône - Insolites - 16/04/2020 Martin Maes, athlète vététiste et vice-champion du monde d’enduro, a mis un drone de course au défi! Il s'est mesuré à l'engin et à son pilote lors d'une course pour le moins insolite... A toute vitesse! L'équipe du sportif précise que cette course a été réalisée avant les mesures de confinement actuelles. La vitesse, un élément particulièrement apprécié du sportif " Depuis peu, en plus des stabilisateurs, des caméras d’action et des drones conventionnels auxquels on commençait à être habitués, on a vu apparaître des drones de course, ce qu’on appelle des drones fpv. J’ai été assez impressionné de voir à quelle allure leurs pilotes sont capables de les faire évoluer, et avec quelle précision … C’est super impressionnant, surtout à vive allure ! ". La course s'est déroulée sur une trace de "downhill". " Ce projet était réellement fun à produire. Et la sensation de poursuite avec le drone était assez grisante aussi … ! ", explique Martin. On vous laisse le suspens concernant le vainqueur on peut vous dire une seule chose, c'était très serré!