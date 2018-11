Habibou marque le but de la victoire... en aidant un coéquipier blessé

Habib Habibou, passé par Charleroi, Tubize, Zulte Waregem ou encore La Gantoise, a offert ce samedi la victoire à son club israélien du Maccabi Petach Tikva sur la pelouse du Netanya. En fin de match, l’international centrafricain a marqué un but un peu particulier.

Alors qu’il vient en aide à un de ses coéquipiers allongé dans le rectangle adverse, le jeu se poursuit et son équipe se projette vers les buts adverses. Sur le centre d’un de ses partenaires, le gardien du Netanya se troue complètement et laisse filer le ballon au deuxième poteau… où se trouve Habibou. L’attaquant en profite donc pour mettre la balle au fond des filets sans aucune opposition et offrir la victoire à sa formation.

Après son but, Habibou est immédiatement retourné au chevet de son coéquipier.