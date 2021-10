Haaland, ce sniper-imposteur qui fait le buzz grâce à une vidéo truquée

Plus de vingt millions de vues cumulées sur les comptes officiels Facebook, Instagram et Twitter de la Bundesliga. Et bien plus encore chez tous les comptes qui ont repris les images de cette scène insolite. Erling Braut Haaland fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis jeudi après-midi grâce à une vidéo qui met en scène ses talents de buteur infaillible.

Des qualités que personne ne remet en question. Les statistiques ne mentent pas : 97 buts en 94 matches sous les maillots de Salzbourg et de Dortmund. Cela ne peut pas être un hasard.

Une réputation de 'sniper' que la Bundesliga a voulu pousser jusqu’au ridicule en mettant en scène le buteur norvégien lors d’une vidéo truquée.

On y voit Haaland empiler trois ballons les uns sur les autres avant de les frapper et d’abattre une cible placée en lucarne.

Une scène improbable qui n’aura pas dupé les plus attentifs, rapides pour déceler (entre-autres) plusieurs anomalies dans le mouvement des sangles qui servaient à suspendre la cible.

Une supercherie amusante détectée par bon nombre d’internautes mais qui aura certainement piégé un bon nombre de consommateurs crédules.