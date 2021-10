Genk ou l’équipe trahie par son improbable peur des phases arrêtées

"Les phases arrêtées ne sont pas un vrai problème pour nous." Cette déclaration qui ne date que de quelques jours a dramatiquement mal vieilli. Elle sortait de la bouche de John van den Brom qui, questionné sur les criantes lacunes de son équipe, tentait d’éteindre le feu avant la rencontre face à West Ham.

Quelques heures plus tard, ses troupes flancheront finalement trois fois contre les Hammers, dont deux fois sur phases arrêtées. Sur le premier but, Dawson, inexplicablement esseulé dans la surface, a tout le loisir de reprendre de la tête dans la surface. Sur le 2e, Diop anticipe intelligemment au premier poteau et met Onuachu dans le vent. Simple, basique et suffisant pour mettre l'adversaire K.O.

Une friabilité sur phases arrêtées qui pose question et explique pourquoi Genk tire la langue depuis plusieurs semaines. Selon des chiffres d’Opta, relayés par Sporza, les Limbourgeois ont encaissé 55,6% de leurs buts sur phases arrêtées, soit 15 sur 27 ! Dans le détail, ça donne ceci.

Buts encaissés par Genk