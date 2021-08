Football : Victor Jensen roublard subtilise le ballon au gardien mais loupe le but

Dans la première journée de 2e division néerlandaise, Ado Den Haag a remporté son match à domicile face à Jong Ajax, les jeunes de l’Ajax Amsterdam. Si Amar Catic et Thomas Verheydt sont les deux buteurs, c’est surtout l’action de Victor Jensen qui fait parler d’elle.

Victor Jensen se souviendra longtemps de son premier match cette saison en 2e division de foot aux Pays-Bas. Alors que son club, l’Ajax Amsterdam des moins de 21 ans se déplace à Ado Den Haag, le milieu offensif a failli réussir le coup de l’année.

Sur une balle qui revient vers l’arrière, le gardien d’Ado Den Haag, Luuk Koopmans s’empare du ballon avant de le faire rebondir. Victor Jensen toujours présent dans le rectangle en profite pour subtiliser avec roublardise le ballon au gardien et tenter sa chance face à un but vide. En vain, le numéro 10 voit son tir passer au-dessus du but.

Un but qui n’aura rien changé. Jong Ajax s’est incliné 2-0. Mais la vidéo risque de faire le tour de la toile.