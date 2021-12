Football : un centre, trois passes et un but, Bournemouth marque un but en moins de 6 secondes

C’était le match au sommet en Championship. Fulham recevait Bournemouth pour la 21e journée. Les deux équipes n’étant séparées que d’un point, la victoire était donc importante dans chaque équipe. Une victoire qui ne viendra pas, les deux équipes se sont quittés sur un partage.

Il y avait beaucoup à gagner ce vendredi soir en Championship entre Fulham et Bournemouth. Si les deux équipes se sont quittées sur le score d’un but partout, on retiendra surtout la vitesse pour l’ouverture du score.

Les équipes sont à peine revenue sur le terrain pour le début de la seconde période, qu’en moins de six secondes, un centre et trois passes, Solanke ne donne l’avance aux visiteurs. Une avance qui va durer jusqu’à la 84e et le but d’Adarabioyo.

Ce but devrait donner des idées à pas mal d’équipes.