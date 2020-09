Les Pays-Bas et l'Allemagne se sont affrontés dans un match où tous les joueurs étaient complètement nus. - © Tous droits réservés

Football : ils s’affrontent nus pour dénoncer le foot business - Insolites - 09/09/2020 Les Pays-Bas et l’Allemagne se sont affrontés dans un match où tous les joueurs étaient complètement nus. Enfin presque. Les joueurs avaient quand même des chaussettes et chaussures. Derrière ce match, les deux équipes avaient la volonté de dénoncer l’importance trop grande de l’argent accordée dans le monde du foot. "C’est le tout premier match international avec des joueurs entièrement nus. Mon rêve, ce serait de pouvoir faire ce type de match en Angleterre. Mais, avec le Covid-19, ça reste compliqué et c’est déjà bien de le faire en Allemagne", explique Michael, joueur de l’équipe allemande. Et d’ajouter sur cette initiative, combattre le foot business : "La Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar, on sait désormais que tout tourne autour de l’argent. Le football est malade de son business et c’est pour cette raison que j’ai organisé ce match tout nu", confie Gerrit Starzwewski, artiste et organisateur du match.