Football : 3 passes, 17 secondes, le contre parfait du FC Porto

Le FC Porto a réalisé un contre digne des meilleurs contre Rio Ave en championnat. Il a fallu moins de 20 secondes pour traverser tout le terrain et trouver le chemin du but.

Alors que le FC Porto menait 1-0 et n’était pas à l’abri d’un retour de son adversaire du jour, Rio Ave, les hommes de Sérgio Conceição en ont profité pour aller claquer le deuxième but de la soirée et se mettre définitivement à l’abri.

Sur un contre rondement mené depuis leur rectangle, en trois passes, Taremi s’en va trouver Evanilson qui n’a plus qu’à plus qu’à pousser le cuir au fond du but. Le FC Porto va s’imposer 2-0 contre Rio Ave.

Au classement général, le club est en deuxième position, à quatre points du leader le Sporting Lisbonne. Rio Ave est 12e.