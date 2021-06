Euro 2020: un supporter macédonien au tambour troué veut mettre l’ambiance à tout prix - Euro... La Macédoine du Nord est bien mal embarquée dans le groupe C de cet Euro 2020. Avec deux défaites lors des deux premiers matches face à l'Autriche et aux Pays-Bas, les équipiers de Goran Pandev peuvent très difficilement espérer en une qualification en huitième de finale, une mission presque impossible dans leur situation. Mais pour la Macédoine du Nord, c'est déjà une victoire d'être présent à cet Euro 2020, première compétition internationale majeure à laquelle ils participent. Déjà une bonne raison pour les supporters de faire la fête et de donner la voix dans les tribunes. Munis d'instruments, les fans des Lions Rouges ont mis l'ambiance dans les gradins lors du dernier match de leur équipe face à l'Ukraine. Certains d'entre eux y ont peut-être mis trop d'entrain et ont déchiré leur tambour. Un incident qui ne les a pas empêchés d'inciter leur équipe dans la bonne humeur.