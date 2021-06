Euro 2020 : Ronaldo régale avec un geste technique lors de Portugal – Allemagne - Football -... Le Portugal s’est incliné face à l’Allemagne 2-4 lors de la 2e journée du groupe F. Pourtant, les Portugais ont mené dans la partie grâce à Cristianno Ronaldo. L’attaquant de la Juventus a marqué son 19e but lors d’une phase finale de compétition internationale. Il égale le record de l’ancien international allemand Miroslav Klose. L’ex-artificier de la Mannschaft en est également à 19 réalisations Euro et Coupe du Monde confondus. Au-delà de ce résultat, Ronaldo a régalé. On joue la 22e minute de jeu et le Portugais a étalé toute sa classe face à Rudiger. Tout y est passé : petit lob et aile de pigeon pour trouver Bruno Fernandes. Un geste de classe à voir et revoir. En fin de rencontre par contre, Ronaldo a loupé sa tentative. De quoi faire sourire le quintuple ballon d’or.