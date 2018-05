Entre deux matches de l'Euro, les U17 belges assistent à Leicester-Arsenal

Brillamment qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro U17 disputé actuellement en Angleterre après leur deux premiers succès contre l’Irlande (2-0) et la Bosnie-Herzégovine (0-4), les jeunes joueurs Belges se sont offerts un sympathique petit moment de détente avant leur troisième et dernière rencontre dans le groupe C face au Danemark vendredi.

Les joueurs de Thierry Siquet ont assisté ce mercredi soir au duel entre Leicester City et Arsenal au King Power Stadium dans le cadre d'un match reporté de la 31ème journée de Premier League.

Les jeunes Diablotins ont assurément apprécié les buts d’Iheanacho (14’), d’Aubameyang (53’), de Vardy (76’) et de Mahrez (90’) qui ont offert la victoire aux Foxes (3-1).