En Espagne, un jeune gardien fait gagner son équipe en marquant depuis ses 70 mètres

C'est sans doute l'un des plus beaux buts de ce week-end en Espagne. Il n'est pas signé Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais Raul del Val.

Raul del Val, c'est le gardien de but de l'équipe B junior de Fuenlabrada (quatrième division espagnole). Samedi, il a réussi l'exploit de marquer un but depuis sa cage en réalisant un dégagement de 70 mètres. Une prestation incroyable qui a fait la joie de ses coéquipiers et des supporters complètement déchaînés. Et pour cause, c'est grâce à lui que Fuenlabrada s'est imposé 2-3.

Le club a même demandé à ce que le but soit sélectionné pour le Prix Puskas en lançant le #DirectoAlPuskas. Ce trophée récompense le plus beau but de l'année.