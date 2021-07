Empereur du vice mais éternel blagueur, Giorgio Chiellini, ce grand gamin de 36 ans

Que fait Giorgio Chiellini juste avant une séance de tirs au but capitale qui peut envoyer son pays en finale de l'Euro 2020 ? Il se moque gentiment et rigole avec son adversaire, Jordi Alba. Jugez plutôt par vous-mêmes. Alors que les deux capitaines se retrouvent devant le quatuor arbitral pour le traditionnel toss qui précède les tirs au but, l'Italien semble particulièrement détendu. Sourire jusqu'aux oreilles, il (ab)use de gestes démonstratifs envers Alba qui, lui, semble beaucoup moins décontracté. Chiellini va même jusqu'à traiter le Catalan de "menteur", estimant que c'était lui qui avait gagné le toss et non Alba. Tout cela, évidemment, et comme souvent avec Chiellini, dans la décontraction et la bonne humeur.

La bonne humeur communicative de Chiellini avant la séance de tirs au but - Euro - 07/07/2021 Italie-Espagne à l'Euro.

Du haut de ses 36 printemps bien tassés, Giorgio Chiellini est un oiseau rare dans le microcosme du football. Un roc qui a su conduire le 1 contre 1 au rang d'art contemporain. Aller au contact, user de vice et de roublardise pour dégoûter ses opposants directs, déployer sa longue carcasse pour dégager un ballon dangereux de son crâne dégarni, c'est sa came. Et alors qu'il voit tout doucement le crépuscule d'une riche carrière arriver, il refuse de laisser le poids des années avoir une quelconque emprise sur lui. Parce que même si son corps chancelant l'oblige de plus en plus souvent à baisser pavillon (il a raté deux matches dans cet Euro, contre le pays de Galles et l'Autriche), quand il est présent sur la pelouse, il donnerait son âme pour son équipe. Quitte à parfois aller trop loin dans cette galaxie du vice, dont il est fièrement devenu le principal ambassadeur au fil des années. Mais, et aussi surprenant que cela puisse paraître au vu de son style de jeu parfois à la la limite de la licité, Chiellini est un roc au cœur de guimauve. Un long gaillard d'1m87 à la bonhomie contagieuse et au sourire presque indélébile. Un papy des pelouses, adulé par ses coéquipiers, craint par ses adversaires mais respecté par tout le monde.

Kevin de Bruyne en sourit, Axel Witsel se demande ce qui lui arrive

Contre les Diables vendredi dernier, Chiellini a d'ailleurs, à nouveau, fait étalage de toute cette panoplie de Docteur Jekyll et Mister Hyde. Pendant 90 minutes, il a couru dans tous les sens, s'est jeté tel un mort de faim sur le moindre ballon qui traînait et n'a pas hésité à "découper" certains Belges quand il le fallait. Du Chiellini dans le texte. Mais à côté de cela, il a endossé son plus beau costume de gentleman blagueur, toujours dans la bonne humeur et cette démonstrativité typiquement italienne. Alors que les deux équipes se livraient une belle guerre des tranchées et que la tension était palpable, les caméras l'ont surpris au contact avec Axel Witsel sur corner. Vilipendé par l'arbitre, il en a profité pour enlacer le Belge, sourire aux lèvres évidemment. Même topo quelques minutes plus tard. Alors qu'il vient de dévier une frappe surpuissante de De Bruyne du bout du crâne, il se retourne vers KDB pour lui signaler qu'il s'agissait d'une belle patate. De quoi faire sourire le Belge. Toujours du Chiellini dans le texte. Et permettez-nous de vous dire, qu'on l'aime bien finalement, ce Giorgio Chiellini.

Le câlin entre Witsel et Chiellini - Euro - 07/07/2021 Le câlin entre Witsel et Chiellini à l'Euro.

La réaction de Chiellini après la frappe de De Bruyne - Euro - 07/07/2021 La réaction de Chiellini après la frappe de De Bruyne