Edison Cavani loupe un but tout fait

Le PSG a arraché le partage sur la pelouse de Saint-Etienne. Et ce point pris n'a pas été facile. Mené 1-0 et réduit à 10, c'est grâce à un but contre son camp de Mathieu Debuchy que le Paris Saint Germain revient avec un point.

Un point qui aurait pu se transformer en 3, si Edinson Cavani n'avait pas loupé l'immanquable à la 76ème minute de jeu. Idéalement servi par Di Maria, l'attaquant n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets. On imagine que la vidéo va faire le buzz.

Le club de la capitale a toutefois arraché un point pour en compter 17 d'avance sur Monaco, le champion en titre qui reçoit Nantes ce samedi.