Combat de boxe ou "Jurassic Park" ? Le Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood (mais en Floride) accueillera en effet le retour de deux "dinosaures" sur le devant de la scène : sur le ring, Evander Holyfield, 58 ans, ancien roi des poids lourds, qui livrera son premier combat depuis 2011 ; au micro, Donald Trump, l'ancien président des Etats-Unis, dont on parle beaucoup moins depuis son échec face à Joe Biden aux dernières élections et son bannissement de Twitter...

Selon ESPN, Donald Trump va en effet livrer des commentaires en direct pendant le combat exhibition d'Evander Holyfield face au Brésilien Vitor Belfort, combattant MMA (art martiaux mixtes). Belfort remplace Oscar De La Hoya, initialement prévu au programme, mais l'ancien multiple champion du monde de 48 ans (qui aurait lui aussi dû sortir de sa retraite) a déclaré forfait, touché par le Covid-19 et hospitalisé.

"J'aime les bons boxeurs et les bons combats" a déclaré Trump, selon ESPN. "J'ai hâte de voir ça samedi et de livrer mes impressions." L'ancien président américain n'est pas un novice dans le monde de la boxe : ses casinos ont accueilli de nombreux combats dans les années 80 et 90. Il sera accompagné par son fils Donald Trump Jr.