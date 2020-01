Lit en cartons recyclés JO Tokyo 2020 - © Tous droits réservés

Des lits en cartons recyclés pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo - Jeux Olympiques de Tokyo... À quelques mois du début des Jeux olympiques de Tokyo de 2020, qui débuteront le 24 juillet prochain, les organisateurs ont présenté les lits qui seront installés au village olympique et paralympique. Dans une optique écologique, les athlètes dormiront sur une base réalisée à partir de cartons recyclés ainsi que sur un matelas composé de matériaux en polyéthylène qui seront ensuite réutilisés dans la création de produits en plastique après les jeux. La baie de Tokyo accueillera alors 18.000 lits, ce nombre sera réduit à 8000 pour les Jeux paralympiques. Ces lits feront 2,10 mètres de long, ce qui devrait convenir à une grande majorité hormis aux plus grands athlètes. Par exemple, aux Jeux olympiques de Rio en 2016, l’athlète le plus grand était un joueur de basket, Li Muhao, qui mesurait 2m18, alors que la moyenne des participants de cette année-là était de 1m77.