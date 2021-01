Le FC Barcelone a battu Elche 0-2 ce dimance. Les Blaugrana ont mis 39 minutes à faire sauter le verrou de l'avant-dernier de Liga. De plus en plus pressants, les Catalans ont poussé leurs adversaires à la faute en fin de première période sur un centre de Martin Braithwaite pour Antoine Griezmann.

Anticipé par Diego Gonzalez, le Français a vu le ballon se diriger vers les filets pour ce qui aurait pu être un but contre son camp. C’était sans compter sur la faim de but de Frenkie de Jong, intervenu in extremis pour pousser le ballon au fond avant que celui-ci ne franchisse la ligne. Le Néerlandais a ainsi pu inscrire son nom au marquoir pour la 4e fois de la saison. Le deuxième but a été inscrit par Riqui Puig, le "revenant" sur un assist de ... de Jong! Le Barça reprend la troisième place.

