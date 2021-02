D4 anglaise : il lâche une prune des 40 mètres en pleine lucarne

Qui a dit qu’il fallait regarder la Ligue des Champions pour voir des superbes buts ? Mercredi soir, c’est en League Two anglaise (D4) qu’on a pu voir le but de la soirée, n’en déplaise à Ferland Mendy, Bernardo Silva et Gabriel Jesus.

Lors du match entre Forest Green et Southend United, Nathan Ferguson a récupéré le ballon à 40 mètres du but avant de lâcher une frappe surpuissante qui a filé tout droit vers la lucarne. Un tir digne de Clarence Seedorf qui a permis à Southend United de s’imposer 1-3