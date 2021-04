D1B : Pas de chance pour Shinton, auteur d'un but gag contre son camp

L’Union Saint Gilloise est champion en D1B, mais l’Union joue le jeu jusqu’au bout. La preuve, les hommes de Felice Mazzu sont rentrés avec une victoire 0-4 du Club NXT. Au-delà des chiffres, c’est surtout le 0-2 qui aura marqué les esprits, surtout ceux du gardien local.

On joue la 35e minute de jeu et un centre de la droite trouve la tête de Van Der Heyden qui termine sa course sur le poteau avant de rebondir sur le gardien Nick Shinton et de finir au fond de ses propres filets bien malgré lui.

Avec cette victoire 0-4, l’Union, déjà champion, possède 21 points d’avance sur le RFC Seraing qui reçoit ce samedi le Lierse. Le Club NXT est bon dernier avec 12 unités.