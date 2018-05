D'une superbe demi-volée, Marecek a illuminé la finale des POII

Mercredi soir, Zulte Waregem a dû attendre les tirs-au-but pour venir à bout de Lokeren dans une finale des Palyoffs II épique. Si ce sont bien les hommes de Francky Dury qui disputeront le barrage européen face à Genk, c’est le Lokerenois Lukas Marecek qui a réalisé le geste de la soirée.

Alors qu’on joue depuis un peu plus de cinq minutes dans les prolongations, l’ancien milieu de terrain d’Anderlecht est à la réception d’un ballon aérien dégagé par la défense de Zulte. Le Tchèque ne se pose aucune question : sa reprise en demi-volée est un modèle d’équilibre et de timing. Sa frappe croisée est magistrale et ne laisse absolument aucune chance à Sammy Bossut.

Malheureusement pour le droitier de 28 ans, cette magnifique réalisation n’aura finalement pas servi à rien.