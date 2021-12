Coupe Arabe de la Fifa : après avoir éliminé le Qatar, Youcef Belaïli est licencié par son club Qatari

Après avoir éliminé le Qatar en demi-finale de la Coupe Arabe de la Fifa grâce à un but dans les arrêts de jeu (90+17e), Youcef Belaïli a été licencié par son club Qatari.

Décidément, le Qatar continue de faire parler de lui en foot. Alors que les scandales et autres volontés de boycott de la Coupe du Monde font des pages dans la presse, c’est maintenant un club Qatari qui fait parler de lui en mal.

Héros national après son but face au Maroc en 1/4 de finale de la Coupe Arabe de la Fifa, Youcef Belaïli a remis le couvert en 1/2 finale face au Qatar. Son but victorieux est tombé à la 90+17e minute.

Avec ce but, l’ailier a donc éliminé le Qatar. Le souci, c’est que le joueur évolue pour le Qatar FC et qu’il a été licencié peu après. Si le club évoque un accord à l’amiable, Le Parisien parle d’un limogeage pur et dur. Cela a également été relayé sur Twitter par le journaliste Abdellah Boulma.

Youcef Belaïli pourra se consoler. Ce samedi, l’Algérie a remporté la toute première édition de la nouvelle compétition créée par la FIFA, la "Coupe Arabe de la FIFA." Une victoire acquise 0-2 ace à la Tunisie. Et puis sans contrat et après avoir réalisé une bonne compétition, le joueur ne devrait pas tarder à retrouver un club.