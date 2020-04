>> Suivre l’exploit maison de Jan Frodeno en direct

3,8 km de nage, 180 km à vélo et 42 kilomètres de course à pied. Quoi de plus normal pour un triathlète de type Ironman ? Rien d’exceptionnel ! Sauf que Jan Frodeno a décidé de le réaliser depuis sa maison, confinement oblige, et pour la bonne cause ! Pour la natation, le triathlète nage dans une piscine avec une turbine en guise de courant. Pour le vélo, Frodeno roule sur un vélo "d’appartement" connecté à Zwift et termine par de la course sur un tapis. Tout cela en compagnie de son fidèle compagnon, son chien. Sa course est commentée et parsemée de quelques petits sujets expliquant les coulisses de l'exploit.

Tout cela, pour la bonne cause, aider le personnel soignant. Une très jolie initiative ! Certains sportifs ne manquent décidément pas de ressources en cette période très particulière.