Copa America : le superbe coup franc de Lionel Messi face au Chili

Il n’y a pas qu’à l’Euro qu’on joue au foot en ce moment. Du côté du Brésil, la Copa America bat son plein et offre aussi du spectacle. Et comme souvent, il vient du pied gauche de Lionel Messi.

On joue la 33e minute de jeu, le score est toujours de 0-0 et l’Argentine obtient un coup franc bien placé. Il n’en faut pas plus à sa star pour faire parler de lui et inscrire à nouveau un sublime coup franc. Un but à voir à partir d’1 minute 5 secondes dans la vidéo. Avec ce coup franc inscrit, son 57e, il devient le joueur en activité qui en a inscrit le plus et dépasse un certain Cristiano Ronaldo et ses 56 réalisations.

Si Messi a été élu homme du match, l’Argentine n’a pu faire mieux qu’un partage 1-1 et laisse filer deux points précieux. Vendredi, l’Argentine affrontera l’Uruguay.