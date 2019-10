Comment décrypter l'exploit controversé de l'alpiniste Nirmal Purja ?

C’est l’exploit sportif de ces dernières heures. L’alpiniste népalais Nirmal Purja a gravi en sept mois seulement 14 montagnes de plus de 8.000 mètres d’altitude. Le précédent record était de 7 ans pour arriver au sommet de ces 14 montagnes. Nirmal Purja, lui, l’a donc fait en sept mois, grâce à une préparation et un entourage pour encadrer ses ascensions.

Pour prendre la mesure de cet exploit, nous avons contacté l’alpiniste belge Paul Hege. Il est l’un des seuls Belges à avoir fait les deux sommets les plus difficiles au monde : le K2 et l’Everest. Par rapport à la performance pure, Paul Hege a bien conscience de la difficulté que représente une telle performance.

"C’est une performance incroyable car normalement, il faut prendre entre six et sept semaines entre chaque sommet à 8.000 mètres et lui parvient à le faire toutes les deux semaines. J’imagine que tout est bien préparé. Je pense qu’il ne le fait pas vraiment en solitaire, donc il va profiter des préparations par d’autres équipes, d’autres expéditions. Et c’est vrai qu’une fois adapté à la hauteur, après avoir fait le premier sommet, il est plus facile d’entamer d’autres sommets par après".

"Ceci dit, il y a tout de même un épuisement énorme quand on grimpe un 8.000. Il y a une détérioration du corps au niveau physique. La diminution au niveau musculaire est assez grande. C’est donc extraordinaire de pouvoir enchaîner 14 ascensions à 8.000 mètres, ça reste totalement exceptionnel. Moi, chaque fois que j’ai fait un sommet, ça m’a pris deux ou trois mois pour vraiment me rétablir et retrouver la forme que j’avais avant. C’est vraiment un 'attentat' sur ton corps et apparemment, Nirmal Purja, lui, est indemne pour ça. Il n’y a pas de secret, c’est un sherpa donc il a déjà les gênes pour vivre en haute altitude. Mais malgré ça, je vois que les autres sherpas ils ne font que trois ou quatre grands sommets par an et pas 14 d’affilée. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça", explique l’alpiniste belge.