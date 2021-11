Chris Froome en balade, avec un alligator

Chris Froome n’a pas froid aux yeux. En week-end dans la région de Miami, le coureur a fait une rencontre qui ne laisserait pas de glace n’importe qui. Parti en balade dans les Everglades, il est tombé nez à nez avec un alligator, animal star du parc naturel.

Chris Froome était en en Floride pour le Best Buddies Challenge, une course de charité organisée par l’association Best Buddies qui œuvre pour créer des communautés d’inclusion pour les personnes ayant une déficience intellectuelle grâce à l’amitié, à l’emploi, au développement du leadership et à une vie inclusive.

Celui qui peine à retrouver sa forme depuis sa chute au Dauphiné en 2019, a souffert il y a quelques mois de la bilharziose, maladie parasitaire présente dans les régions tropicales, pour la deuxième fois. Il a retrouvé ses équipiers début du mois en Israël pour un stage de cohésion. C’est en décembre, lors du premier stage d’entraînement que sera décidé son programme pour la saison 2022.