Bundesliga : Benjamin Pavard remplacé pendant sa pause toilette

Le Bayern Munich s’est facilement imposé lors de la 17e journée de Bundesliga face à Wolfsburg 4-0. Un match auquel Benjamin Pavard a participé jusqu’à sa pause toilette en fin de temps réglementaire.

On joue la 83e minute de jeu ce vendredi lors de Bayern - Wolfsburg, le Bayern menant 3-0. Moment choisit par Benjamin Pavard de quitter le terrain pour se rendre en courant aux toilettes.

"Nous voulions procéder à un changement et au même moment, Benjamin nous a lancé en français qu’il devait à tout prix aller aux toilettes, a expliqué Julian Nagelsmann, l’entraîneur du club munichois. "Puis il a affirmé pouvoir tenir encore quelques secondes au cours desquelles il a d’ailleurs réussi plusieurs belles passes. Dès que le ballon a circulé de l’autre côté du terrain, il en a profité pour assouvir ses besoins."

Avec un joueur en moins sur le terrain, l’entraîneur munichois embarrassé par la situation et ne voyant pas revenir son latéral décide de le sortir en lieu et place de Musiala. Une décision qui sera finalement la bonne, car Jamal va réaliser une passe décisive et permettre au Bayern de s’imposer 4-0.

"J’ai constaté que Benjamin n’était pas revenu. C’est pourquoi il a été préférable de le remplacer, une démarche qui a plutôt été une réussite avec la passe décisive de Jamal sur notre quatrième but."

A son retour, Benjamin Pavard a voulu reprendre sa place, mais ses équipiers lui ont dit qu’il avait été remplacé. Et le latéral de prendre ça avec beaucoup d’humour. Avec cette victoire, le Bayern Munich est solide leader de la Bundesliga.