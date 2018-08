Bolt s'offre pour son anniversaire un premier entraînement avec les Mariners

Le sprinteur multimédaillé, retiré de la piste en 2017, s'est vu offrir une opportunité avec les Mariners après des essais non concluants avec le club allemand de Dortmund mais aussi en Norvège et en Afrique du Sud.

Le club basé à Gosford, au nord de Sydney, espère que son nouveau joueur puisse être prêt pour la reprise fin octobre de la A-League, le championnat qui réunit les meilleures formations australiennes et une néo-zélandaise.

"C'est comme l'athlétisme - le premier jour d'entraînement est toujours le plus difficile. Vous pouvez dire la somme de travail dont vous avez besoin pour y arriver. Mais cela semblait OK, vous savez", a déclaré Bolt après une séance de 45 minutes à laquelle ont assisté environ 70 journalistes.

Portant des gants et un pantalon de survêtement malgré une journée d'hiver clémente, l'athlète jamaïcain a fait de légers étirements, du jogging et du travail de ballon avec le reste de l'équipe. Bolt a montré un bon contrôle du ballon et de bonnes frappes du pied gauche.

Usain Bolt - © PETER LORIMER - AFP

"Je ne me fixe aucun objectif, je vais juste faire le travail", a expliqué l'octuple champion olympique et détenteur des records du monde du 100 et 200 m.

"C'est ma première chance d'atteindre un niveau professionnel, aussi je ne sais pas à quoi m'attendre", a ajouté "La foudre". Je suis juste là pour me dépasser, apprendre et progresser."

De son côté, l'entraîneur de l'équipe Mike Mulvey, qui a trouvé Bolt un peu nerveux, a estimé que "ce n'est que son premier jour. C'est un fantastique athlète et nous sommes absolument ravis de l'avoir ici avec nous".

Quant au poste où évoluera Bolt, il laisse la décision au coach même s'il se trouve "OK sur l'aile et bon en avant-centre" et a demandé à être traité "comme tous les autres joueurs".

Et de conclure qu'"un de mes plus grands rêves est de jouer pour Manchester United, qui pourrait être mon plus grand rêve même si c'est seulement pour cinq matches, un match, ce serait un rêve devenu réalité parce que je suis un grand fan".