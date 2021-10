Bicyclette à la Ibrahimovic : ce joueur colombien réalise un but génial en MLS

Chaque année la MLS, le championnat nord-américain de football, nous régale et nous étonne avec des buts époustouflants. Et la campagne 2021 ne déroge pas à la règle. Mercredi, le Colombien Dairon Asprilla a fait bondir tous les supporters des Portland Timbers grâce à un but inspiré à Zlatan Ibrahimovic.

Dos au but, Asprilla a profité d’une prise de balle manquée du gardien des San José Earthquakes pour tenter une superbe retournée. Une bicyclette parfaitement exécutée qui a permis à son équipe d’inscrire le but du 2-0 définitif.

Un geste technique qui rappelle évidemment celui de Zlatan Ibrahimovic lors d’un Suède – Angleterre en 2012, lors des qualifications pour le Mondial 2014. Le génie suédois avait exploité une erreur du gardien anglais Joe Hart pour reprendre le ballon – de volée – et inscrire une superbe retournée.

Une acrobatie qui continue visiblement à inspirer les joueurs actuels.