Belgique - Italie : la guérison 'miraculeuse' de Ciro Immobile sur le but de Barella - Football -... Considérées de 'bonne guerre' ou pas, les pertes de temps des joueurs italiens dans les dernières minutes de Belgique - Italie en ont agacé plus d'un vendredi soir. Un autre fait de match a également sauté aux yeux des plus attentifs en début de match avec Ciro Immobile comme protagoniste. On joue la 31e minute et un long ballon est lancé en direction de l'attaquant de la Lazio. Dos au but, Immobile anticipe Jan Vertonghen et reçoit un coup de pied dans le mollet de la part du capitaine belge. Un contact que l'avant-centre italien emphatise pour attirer l'attention de l'arbitre. Celui-ci ne bronche pas mais les plaintes de l'attaquant italien ont le mérite de distraire Thomas Vermaelen qui lui fait immédiatement signe de se relever. Quelques instants plus tard, le défenseur central belge est trop court pour contrer la percée de Barella qui vaut le 0-1 à la Squadra Azzurra. Immobile, qui se tordait alors de douleur, reprend soudainement ses esprits et gambade comme si de rien était vers ses équipiers pour fêter le but italien.