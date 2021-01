Michel-Ange Balikwisha a dédié son but inscrit contre Ostende à sa maman. - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Balikwisha : "Ce but, c’est pour l’anniversaire de ma maman, je t’aime" - Pro League -... Le foot c’est de la passion, mais aussi pas mal d’amour et de respect pour ses aînés comme nous l’a si bien montré Michel-Ange Balikwisha. Auteur du 1-1, l'attaquant du Standard en a profité pour dédier ce but à sa maman. "On repart avec un point, c’est déjà ça. C’était un match équilibré avec beaucoup de duels. J’ai beaucoup couru. C’est mon 6e but, je suis vraiment content. Demain c’est l’anniversaire de ma mère et comme on reste à Bruges, ce but c’est pour elle. Bon anniversaire maman, je t’aime", a-t-il déclaré à l’issue du match au micro de la Pro League. Le Standard a finalement obtenu le partage sur la pelouse d’Ostende en égalisant dans les arrêts de jeu. Grâce à ce partage, le Standard reste dans le Top 4 (38 points). Avec 36 unités, Ostende pointe juste derrière, à la 6e place.