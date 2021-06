Antoine Griezmann sort victorieux d'un crossbar challenge revisité avec Hernandez et Lemar - Euro... Antoine Griezmann, Thomas Lemar et Lucas Hernandez se sont défiés dans un crossbar challenge légèrement revisité lors d'un entraînement de l'équipe de France avant le match des Bleus face à la Hongrie samedi. Le principe du jeu : toucher la transversale en premier. Un défi que les trois joueurs ont décidé de compliquer en ajoutant l'impératif du tir en drop à leur exercice. Griezmann, Lemar et Hernandez ont mis pas mal de temps à calibrer au mieux leurs frappes. Après une longue série d'erreurs, c'est finalement l'attaquant du FC Barcelone qui est sorti victorieux de ce petit tournoi entre équipiers. Vendredi en conférence de presse, Didier Deschamps a loué les qualités de 'Grizou' : "Il fait partie des leaders techniques capables de faire la différence par tout ce qu'il peut apporter dans un match. Il fait beaucoup d'efforts défensifs, il en fait trop parfois. Il a ça en lui, c'est naturel pour lui et c'est important pour l'équilibre et le collectif. Cela ne l'empêche pas de garder son influence et son efficacité dans le domaine offensif."