Ander Herrera ironise avec humour sur sa montée au jeu, dans l'ombre de l'ovni Messi : "Je n'ai jamais été autant applaudi"

Attendu par des dizaines de milliers de supporters déchainés, Lionel Messi a (enfin) fait ses grands débuts avec le PSG dimanche soir contre Reims (0-2). Sur le banc en début de match, la Pulga est montée au jeu à la 66e minute, au relais de Neymar et sous les infernales clameurs du stade. Un baptême du feu retentissant... qui a eu le don d'éclipser tout le reste. Et même ses propres coéquipiers...

Parce que si tous les regards étaient braqués vers Messi, un deuxième joueur parisien a fait son apparition lors de cette fameuse 66e minute : Ander Herrera, appelé pour suppléer Georginio Wijnaldum. Un remplacement, réalisé dans l'anonymat le plus total et même presque oublié par les supporters qui se remettaient à peine de l'apparition de Messi, que l'ancien Mancunien a décidé d'aborder avec humour après le match.

"Je n'ai jamais été autant applaudi pour un changement. 4/4 avant le break international. Allez Paris " a-t-il commenté sur Instagram. Un commentaire ironique, assorti d'une image du double changement en question et de plusieurs emojis hilares.