Alerte cuteness: Cristiano Ronaldo apprend à son fils son célèbre "siiiim" avec un gros fou-rire à la clé

Les vidéos de sportifs avec leurs enfants fleurissent pendant ce confinement! Il faut dire que cette période a pour effet bénéfique pour certains enfants d'avoir leur papa ou maman célèbres à la maison pendant une période inhabituellement longue. Cristiano Ronaldo n'échappe pas à ce constat et et publie régulièrement des moments partagés avec ses quatre enfants.

Le Portugais leur apprend à se laver correctement les mains ou il les fait participer à ses séances de sport... Dans la dernière vidéo, il tente d'apprendre à son fils son célèbre "cri de célébration", "siiiiiiim". Et évidemment son petit garçon y prend beaucoup de plaisir. Le papa et son bambin partent alors en fou-rire dans un moment plein de complicité, tout en simplicité. Une autre face de Cristiano Ronaldo, moins connue de tous. Et des petits moments "cute" dans ce genre-là, d'autant plus en cette période, on en redemande.