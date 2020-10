Alaphilippe, Coquard, Zabel... ces coureurs qui ont levé les bras trop tôt

Milan - San Remo 2004 : Victoire d'Oscar Freire - Milan - Sanremo 2004 - 12/03/2004 En football, on dit habituellement qu'un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet final. Cette évidence, Erik Zabel aurait du la garder dans un coin de la tête. Comme chaque année depuis 1997 - à l'exception notoire de la victoire de Tchmil en 1999 - la Primavera va se livrer à un sprinteur. Au terme de l'emballage final, le quadruple lauréat de l'épreuve Erik Zabel pense qu'une nouvelle ligne va s'ajouter à son palmarès déjà immense. L'Allemand domine la meute et à quelques mètres de l'arrivée, juge son avance suffisante. Il lève les bras mais se fait sauter sur la ligne in extremis par l'Espagnol Oscar Freire, qui remporte la Clacissima pour la première fois. Il inscrira encore son nom à l'épreuve en 2007 et 2010.