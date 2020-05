A 53 ans, Mike Tyson s'apprête à remonter sur le ring pour la bonne cause

Le boxeur américain se prépare à disputer des exhibitions afin de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Tyson, qui a eu de gros soucis avec la drogue et l’alcool, veut aider les sans-abri et les toxicomanes.

A 53 ans, Mike Tyson s'apprête à remonter sur le ring - © Tous droits réservés

Rafael Cordeiro, son préparateur physique, a tremblé en montant sur le ring. C’est ce qu’il a confié à un journaliste de la chaîne sportive américaine ESPN.

"Quand j’ai mis mes gants près de mon visage et que j’ai vu sa main droite… J’ai vu ma vie défiler. Ma femme, mes filles, mon chien. Je pensais que j’allais mourir. Il va à fond. Il s’entraîne comme si c’était un vrai combat. Cela fait 10 ans qu’il n’avait plus mis de gants, je ne savais pas à quoi m’attendre, et j’ai vraiment été surpris".

Au cours de sa carrière de boxeur dans la catégorie reine (poids lourds) Myke Tyson a remporté 50 victoires en 58 combats dont 44 par K.O.