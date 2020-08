53 ans et 35 saisons professionnelles : le dinosaure du football Kazuyoshi Miura bat un nouveau record

Avec ses cheveux grisonnants et ses quelques rides, Kazuyoshi Miura dénote au sein du noyau du FC Yokohama. Et pour cause, le vétéran a 53 ans et 35 (!) saisons professionnelles dans les guibolles. Mais il ne semble toujours pas prêt à raccrocher des crampons usés par le temps. "J’aime tellement jouer au foot" avance-t-il simplement quand on lui demande où il puise cette soif qu’il cultive depuis ses débuts.

Ce weekend, Miura a battu un nouveau record. Titulaire lors de la victoire de Yokohama en coupe face au Sagan Tosu, il est devenu le joueur le plus âgé à disputer un match professionnel de Coupe. Devenu la coqueluche d’un football japonais qui se demande où (et surtout quand il va s’arrêter) Miura a cédé sa place à la 63e minute après avoir entériné ce nouveau record.

Celui qui, grâce à son incroyable longévité a inspiré le personnage de Tsubasa Ohzora dans Olive et Tom a commencé sa carrière en 1986. Vincent Kompany venait de naître, Ceulemans, Scifo et compagnie portaient la Belgique vers une 4e place à Mexico et la centrale de Tchernobyl avait explosé quelques semaines plus tôt. 34 ans plus tard, Kazuyoshi Miura, le dinosaure du football moderne, est, lui, toujours bien là.