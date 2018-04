Il y a du... neuf cette semaine... Du neuf pour la semaine de Pâques... Logique.

Au programme du Semainier, on retrouve 300 supporters en délire pour fêter le dernier trophée du Standard, l'envol style "Olive et Tom" de CR7, la danse de James Harden, l'infernal récolte des Quick-Step, le 'craquage' de Tony Finau et de la vitesse, beaucoup de vitesse.