Troisième défaite consécutive des Red Flames qui s’inclinent face à la Norvège en amical

Les Red Flames accueillaient ce jeudi soir la Norvège en match amical afin de préparer les qualifications à la Coupe du monde 2023 qui débutent en septembre et l’Euro anglais qui se déroule en 2022. 17e au classement FIFA, la Belgique s’est inclinée 0-2 sur la pelouse du Stade Roi Baudouin face à un gros morceau.

Les Norvégiennes, 11e au classement FIFA, mettent rapidement la jeune équipe alignée par Ives Serneels sous pression, sans pour autant parvenir à se créer d’occasions dangereuses.

Il faut attendre la fin de la première mi-temps et un coup-franc tiré par la Norvégienne Reiten pour assister à l’ouverture du score (0-1, 41'). La joueuse de Chelsea, aux 20 mètres, place une belle frappe de son pied gauche au fond du but de Justien Odeurs. Gênée par le soleil, la gardienne belge aurait pu mieux faire. Les Red Flames devront faire preuve de plus de créativité afin de mettre en difficulté la défense norvégienne.

Au retour des vestiaires, Saevik est toute proche de marquer le but du 0-2 mais la latte d’Odeurs sauve la Belgique (0-1, 51'). Les Belges peuvent souffler.

Peu après la demi-heure, Eurlings est lancée en profondeur par l’Anderlechtoise Tessa Wullaert mais l’attaquante manque son face-à-face avec Fiskerstrand (0-1, 65'). Une occasion à ne pas manquer puisque huit minutes plus tard, la Norvège va mettre fin aux espoirs belges. Sur un bon centre venu du flanc gauche, Utland pousse le ballon dans le but vide (0-2, 73').

Fin du match : la Belgique s’incline face à une équipe tout simplement plus forte. C’est la troisième défaite consécutive de la Belgique, après celles subies face aux Pays-Bas (1-6) et à l’Allemagne (2-0) en février dernier.

Ce dimanche, les Red Flames rencontreront l’Irlande à Bruxelles, toujours en amical.