Tessa Wullaert: "Si mon compagnon m'avait suivie en Angleterre j'y serais toujours, oui, c'est injuste!"

Tessa Wullaert est de retour en Belgique, à Anderlecht. A 27 ans, la Triple Soulier d'Or quitte Manchester City et le haut niveau européen, pour un championnat beaucoup moins bien coté. Ses raisons? Sportives mais aussi familiales. Avec ses trois saisons à Wolfsbourg, la Flandrienne était loin des siens depuis cinq longues années. Notamment, l'absence de son fiancé à ses côtés lui pesait. Et c'est elle qui est rentrée au pays et a mis sa carrière au second plan.

"C'est vrai que si mon fiancé était venu vivre avec moi, je serais toujours en Angleterre. Ce n'est pas la seule raison de mon retour en Belgique, il y aussi ma famille, et des raisons sportives. Mais passer plus de temps avec lui, ça comptait, oui. Je ne lui en veux pas du tout. Chacun doit prendre des décisions pour lui, pour aller vers ce qui le rend heureux. Moi j'agis comme cela aussi. Il a pris sa décision, moi je suis tout de même encore restée deux ans sans lui à Manchester, mais maintenant, on va être ensemble".

Question: si vous étiez un homme, votre compagne vous aurait-elle suivi dans votre carrière à l'étranger?

"Oui, sûrement. C'est injuste, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Je suis probablement née 10 ans trop tôt pour pouvoir connaître une vie comme ça. Mais je prends toujours des décisions pour moi, et je suis plus heureuse maintenant".

A méditer tout de même, car la plupart des sportives de haut niveau sont confrontées à ce genre de situations et de questions.