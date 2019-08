Tessa Wullaert : "J'aurais aimé être professionnelle en Belgique"

L'Union Belge de Football a présenté cet après-midi son plan d'action pour développer le football féminin.

Les ambitions sont claires : doubler le nombre d'affiliées dans les clubs et permettre aux Red Flames d'atteindre le top 8 mondial d'ici à 2024.

80.000 affiliées en 2024

Autrement dit, poursuivre une évolution croissante du nombre d'affiliées dans les clubs. En 2012, elles étaient un peu plus de 20 000 joueuses. Elles sont près de 40 000 aujourd'hui. L'objectif est donc d'atteindre la barre des 80.000 d'ici à 2024. "Ca fait neuf ans que je joue en équipe nationale. J'ai vu l'évolution. Je n'aurais jamais pensé qu'on aurait pu en arriver là aujourd'hui", nous confiait Tessa Wullaert, joueuse emblématique de notre équipe nationale. Et d'ajouter : "ça a toujours été mon rêve d'être professionnelle en Belgique car ça me manque de ne pas être avec ma famille."