Tessa Wullaert : "A City, ils ont dû apprendre à écrire mon nom"

Manchester City est connu chez nous comme le club de Vincent Kompany et Kevin De Bruyne. Mais depuis cet été, un autre Belge a joint City. Ou plutôt UNE autre Belge : la meilleure joueuse belge Tessa Wullaert a quitté son club de Wolfsburg et s’est déjà illustrée sous les couleurs mancuniennes. Ce soir face à l’Italie, elle emmène les Red Flames pour le match de la dernière chance pour une qualification en Coupe du Monde.

Sur le terrain de Louvain, à l’entraînement des Red Flames, Tessa Wullaert n’est pas dépaysée : le gazon est anglais… car le club louvaniste appartient à Leicester et le jardinier local vient tout spécialement des Îles. A Manchester City, chez Kevin De Bruyne et Vincent Kompany, la meilleure joueuse belge a aussi ses points de repère.

"C’est très différent avec l’Allemagne" explique Tessa Wullaert. "Là-bas, en préparation, on passait son temps à courir au bois. Ici, on fait tout sur le terrain et avec ballon. Les installations sont vraiment top : c’est un campus, avec plein de terrains, on mange deux fois par jour au complexe, la nourriture est top… même si garde mes habitudes pour le petit déjeuner : pas question de beans ! Je vois chaque jour Kompany et De Bruyne, car sur le chemin de notre entraînement, on passe à côté de leur terrain. Je connais un peu Kevin, il sait qui je suis, mais on n’a pas encore vraiment eu l’occasion de se parler."

Pour son premier match comme titulaire la semaine passée contre Leicester, Wullaert a déjà planté 2 buts. En signant en Angleterre, elle prend le train en marche.

"Comme chez les hommes, l’Angleterre va bientôt devenir le pays de référence du foot féminin. L’Euro 2021 y aura lieu, ils investissent beaucoup sur les filles, de nombreuses joueuse quittent l’Allemagne pour venir jouer ici. Si je gagne plus ? Non (rires) : j’ai environ le même salaire qu’à Wolsfburg. Je n’ai pas signé ici pour l’argent : à Wolfsburg, en 3 ans, j’avais tout gagné… sauf la Champions League, je cherchais un autre challenge."

L’Angleterre, berceau du foot : à City, Wullaert découvre aussi la vraie culture populaire du jeu.

"Il y a beaucoup de public à nos matches, beaucoup plus qu’en Allemagne. On sent que le foot vit à Manchester, c’est vraiment cool. Même si mon nom, ils ont eu du mal à le prononcer au début : ils disaient ‘Wullhart’ avec un H après le double L. Heureusement, ils ont floqué mon maillot sans faute. Il est d’ailleurs en vente au fan-shop et sur la boutique en ligne, on m’a d’ailleurs dit qu’il se vendait bien. J’ai vu sur les réseaux sociaux pas mal de Belges portant mon maillot et lors du match de préparation qu’on a joué contre Barcelone, de nombreux Belges étaient venus jusqu’à Manchester. Il n’y a qu’une heure d’avion, c’est cool."

Tessa Wullaert semble, elle aussi, avoir pris le bon décollage.