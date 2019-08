Serneels est "curieux" de voir son équipe contre l’Angleterre, demi-finaliste du Mondial

La Belgique affronte ce jeudi à Louvain l’Angleterre, pays hôte du prochain Championnat d’Europe féminin de football et demi-finaliste du récent Mondial en France. "Je suis curieux de voir notre groupe face à une nation si forte", a commenté le sélectionneur des Red Flames Ives Serneels mercredi à Tubize.

Les Red Flames, 19e au classement mondial, se sont retrouvées lundi à Tubize afin de préparer leur début de campagne de qualification à l’Euro 2021 le mardi 3 septembre face à la Croatie (FIFA 55), à Louvain.

Ce match sera précédé d’un amical de prestige jeudi, toujours à Louvain, contre l’Angleterre (FIFA 5), hôte de l’Euro et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde en France.

"Je suis convaincu que demain (jeudi, ndlr), je pourrai tirer des leçons en vue du match face à la Croatie", a expliqué Serneels.

"Je suis curieux de voir l’état de forme de mes joueuses en ce moment. Beaucoup d’entre elles n’ont pas encore joué cette saison. C’est clair qu’il y aura un manque de rythme. Nous avons donc beaucoup travaillé avec le staff physique. L’important c’est d’avoir un groupe de 25 joueuses avec de la fraîcheur et 'fit' pour mardi. En ce moment, j’ai un noyau tout à fait 'fit'. C’est bien, cela signifie qu’elles ont bien soigné leur corps pendant la trêve."

Le match contre l’Angleterre constituera une excellente répétition générale avant d’entamer la campagne qualificative contre la Croatie. Un adversaire sur papier abordable. "La Croatie joue demain en Lituanie (en qualification à l’Euro) et arrive vendredi en Belgique. Soit quatre jours avant le match. C’est beaucoup, cela prouve le professionnalisme qui se développe au sein de cette équipe", prévient Serneels. "C’est une formation qui progresse. Nous pouvons gagner, mais au niveau individuel, elles ont des joueuses qui évoluent dans des grands clubs comme la Juventus (la gardienne Doris Bacic) ou Montpellier (la milieu de terrain Ivan Landeka)."

Les Flames ont été versées dans le groupe H avec également la Suisse (FIFA 18), la Roumanie (FIFA 42) et la Lituanie (FIFA 106). Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront directement pour l’Euro. Les six autres deuxièmes joueront un match de barrage pour attribuer les trois derniers tickets. L’Angleterre est qualifiée d’office en tant que pays organisateur.