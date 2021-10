Les Red Flames se sont largement imposées face à la modeste équipe du Kosovo ce jeudi soir (7-0). Tessa Wullaert, capitaine de la Belgique, a grandement participé à la victoire belge en inscrivant un triplé. La joueuse était logiquement ravie de la prestation de son équipe après la partie.

"Le but était de bien commencer la rencontre. On a mis la pression et on a marqué rapidement pour avoir un match plus facile après. On s’est créée beaucoup d’occasions, ça aurait plus être plus que 7-0 mais on peut être contente de notre prestation, a expliqué l’Anderlechtoise au micro de notre journaliste Lise Burion, On a bien bougé et on a marqué des beaux buts. Mais mardi, on devra être plus compactes quand on n’a pas le ballon".

Mardi prochain, la tâche sera nettement plus compliquée face à la Norvège, 12e nation mondiale : "Il faut être réaliste, on ne va pas avoir autant d’occasions qu’aujourd’hui. Les détails seront importants et il faudra mettre nos occasions au fond".

"Les supporters vont nous manquer en Norvège", conclut Tessa Wullaert.