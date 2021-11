Red Flames – Tessa Wullaert : "Jouer à l’Euro comme on l’a fait aujourd’hui"

Les Red Flames ont battu la Pologne 4-0 de façon convaincante ce mardi soir dans leur dernière rencontre de l’année. Une victoire cruciale dans la route pour la Coupe du Monde 2023. La capitaine de la Belgique, Tessa Wullaert, a réalisé encore une très belle rencontre, à l’image de tout un groupe. Elle a répondu aux questions de Lise Burion après la victoire.

"Avant le match j’ai dit à mon équipe qu’il fallait gagner ce match. On a bien joué, je suis très fier. On a éprouvé quelques difficultés au début, on ne parvenait pas bien à garder le ballon, mais on est resté calme. Et on a marqué de beaux goals. […] On avait un peu de pression aujourd’hui. Je pense qu’on se débrouille bien dans ce genre de situations. On avait bien préparé le match, pour savoir comment battre la Pologne et je pense que le plan du coach a bien marché."

Au match aller, la Belgique avait dû se contenter d’un partage, mais qu’y avait-il de différent lors de ce match ? " Déjà, l’attaquante de la Pologne (blessée) leur a manqué. Je pense qu’on a mieux joué. On a exercé un bien meilleur pressing, on a récupéré le ballon comme ça aussi. On a marqué comme ça. Et je pense qu’on avait beaucoup plus confiance avec le ballon qu’en Pologne. "

Il fallait battre la Pologne pour repasser devant elle au classement : "On devait gagner aujourd’hui. Maintenant, on doit regarder vers 2022, on a des déplacements assez difficiles mais je pense qu’on doit bien analyser la Norvège pour l’accueillir ici."

2022, l’année de l’Euro aussi pour les Flames… "On va jouer chaque match comme il vient. Mais pour l’Euro, on doit se nourrir de la confiance acquise aujourd’hui pour juillet, et l’Euro. Il faudra jouer comme on l’a fait aujourd’hui je pense."