Red Flames – Tessa Wullaert, après la défaite contre la Norvège : "C’est un de nos meilleurs matches"

Les Red Flames ont perdu 4-0 face à la Norvège ce mardi soir à Oslo. Il s’agissait de leur quatrième match de qualification pour le Mondial 2023. Tessa Wullaert et Ives Serneels ont livré leurs impressions à Lise Burion après la rencontre.

La capitaine des Flames n’était pas trop défaitiste à notre micro : "C’est un peu exagéré si on regarde les occasions, je pense qu’on a eu les mêmes occasions qu’elles (ndlr. 16 tirs à 10 en faveur de la Norvège, dont 9 cadrés contre 3 pour les Belges), mais on n’a pas marqué. C’est dommage. Je trouve que c’est un de nos meilleurs matches. Quand on avait le ballon, on osait jouer vers l’avant. Ce qu’on n’a parfois pas réussi à faire contre des grandes équipes, aujourd’hui on l’a fait. Mais elles étaient plus réalistes que nous."

La première mi-temps des Norvégiennes a été particulièrement impressionnante : "On savait qu’elles commenceraient fort, parce qu’elles ont fait un match nul contre la Pologne et donc elles devaient se prouver des choses aussi. En plus, elles jouaient à domicile, donc c’est normal. Je n’ai pas l’impression qu’on avait tellement de problèmes au début mais elles ont marqué leurs occasions et nous pas."

"C’est dommage, mais on savait que jouer ici contre la Norvège, ce serait très difficile", a poursuivi Wullaert. "Elles ont des qualités, tout le monde est professionnel, donc elles doivent faire la différence. C’est cool que les gens pensent qu’on puisse prendre un point ou gagner ici, mais il faut aussi être réaliste, elles ont beaucoup de qualités et maintenant on doit regarder vers l’avant et jouer l’Arménie et la Pologne", les prochaines adversaires des Belges.