Les Red Flames ont profité de la soirée, "portes ouvertes", dans la défense arménienne pour signer un nouveau record pour la Belgique . Une victoire 19-0, qui a rendu heureuse Janice Cayman : "C’est un record pour nous de gagner 19-0, et ça fait plaisir que plusieurs filles aient marqué leur premier but en équipe nationale , donc c’est une belle soirée".

Une belle soirée pour les Flames, un cauchemar pour l’Arménie que les Belges n’ont pas ménagé. Les Belges ont pressé jusqu’au bout sans laisser de répit aux Arméniennes, comme le confirme Tessa Wullaert, qui a marqué 5 fois hier soir : "On a juste joué notre match. Oui c’est dommage pour elles, mais ce n’est pas notre problème. On voulait marquer des goals. On a marqué sur phases arrêtées, c’est important. On peut aussi encore améliorer beaucoup de choses. Au final on peut être contentes, mais on doit surtout penser à mardi".

Cette rencontre a donc surtout permis aux Flames de préparer le match capital de mardi face à la Pologne. Les Polonaises sont deuxièmes du groupe devant la Belgique et derrière la Norvège : "On a fait de belles combinaisons dans l’axe, mais aussi sur les côtés, et c’est ça qui doit nous donner confiance pour mardi", a confié la joueuse de Lyon.

Un match face à la Pologne qui sera évidemment beaucoup plus compliqué que la balade de jeudi soir : "Défensivement on va avoir beaucoup plus de travail et c’est à nous à bien récupérer pour être prêtes pour mardi" a conclu la Red Flame.

Belgique - Pologne c’est ce mardi 30 novembre à 20h30 à Louvain.