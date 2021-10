Red Flames : suivez le tirage au sort de l'Euro 2022 en direct (LIVE vidéo à 18h)

Les Red Flames figurent dans le 3e chapeau lors du tirage au sort du Championnat d'Europe de football féminin 2022 qui se déroule à Manchester, ce jeudi à 18 heures. Un tirage que vous pourrez suivre en direct vidéo en notre compagnie.

Les seize pays qualifiés ont été répartis dans quatre chapeaux. Ils ont été composés sur base du classement du coefficient des équipes nationales. Il est établi sur base des résultats de l'Euro 2017, du Mondial 2019 et des qualifications de l'Euro 2022. Le premier réunit l'Angleterre (FIFA 8), pays organisateur, les Pays-Bas (FIFA 4) tenants du titre, l'Allemagne (FIFA 3) et la France (FIFA 5). L'Angleterre sera versée dans le groupe A.

►►► À lire aussi : Qualifications Mondial 2023 : les Red Flames impuissantes s’inclinent face à la Norvège (4-0)

►►► À lire aussi : La Tribune – Tessa Wullaert : "Mon rêve est que chaque joueuse puisse vivre du football"

Le 2e chapeau rassemble la Suède (FIFA 2), l'Espagne (FIFA 10), la Norvège (FIFA 12) et l'Italie (FIFA 14). Le 3e chapeau est composé du Danemark (FIFA 15), de la Belgique (FIFA 19), de la Suisse (FIFA 20) et de l'Autriche (FIFA 21). Dans le pot 4, on trouve l'Islande (FIFA 16), la Russie (FIFA 24), la Finlande (FIFA 25) et l'Irlande du Nord (FIFA 48).

Brighton, Manchester (Man City Community Stadium), Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Wigan et Londres (Brentford) accueilleront les rencontres.

Le match d'ouverture se jouera au stade d'Old Trafford à Manchester le mercredi 6 juillet. La finale aura lieu le dimanche 31 juillet au stade de Wembley à Londres.