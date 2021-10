Red Flames - Norvège - Belgique : les compos sont connues (LIVE vidéo 18h55)

En tête de son groupe avec la Norvège, la Belgique se produira à Oslo ce mardi lors du choc de la poule F des qualifications pour la phase finale de la Coupe du monde de football féminin 2023. Un match - à suivre en direct vidéo dès 18h55 - qui va se jouer "dans l'entrejeu", estime Ives Serneels, l'entraîneur des Red Flames.

Fortes de leur succès le 21 octobre dernier face au Kosovo (7-0), les Red Flames ont profité du partage des Norvégiennes (0-0 en Pologne) pour les rejoindre en tête de leur groupe avec sept unités après trois rencontres.

C'est dire si ce duel à Oslo est d'importance. La Pologne est troisième (5 pts), l'Albanie quatrième (4 pts), le Kosovo cinquième (1 pt) et l'Arménie dernière (0 pt).

"On sait pourquoi on vient et on va tout faire pour signer un bon résultat, a confié Ives Serneels. La première ambition est de prendre les trois points. On verra aussi comment se déroule le match, mais gagner serait fantastique. Il ne faut pas oublier que c'est une bonne équipe avec des joueuses de classe internationale, surtout dans l'entrejeu. C'est là que va peut-être se jouer ce match. Mais nous avons nos chances. Tout le monde est opérationnel chez nous et ce qui est nouveau, c'est qu'on aborde ce match avec l'objectif de le gagner."

Seul le vainqueur du groupe est directement qualifié pour la phase finale. Le deuxième de la poule doit disputer des barrages en octobre 2022.

La Coupe du Monde 2023 réunira pour la première fois 32 équipes, dont 11 ou 12 pays européens, du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Si la Belgique a disputé la phase finale de l'Euro en 2017 et disputera l'édition 2022 en Angleterre (dont le tirage au sort aura lieu jeudi), les Red Flames n'ont jamais disputé de phase finale de la Coupe du Monde.