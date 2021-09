Red Flames : La Belgique se balade face à l’Albanie, triplé de Blom (7-0)

Les troupes d’Ives Serneels veulent faire oublier le partage concédé vendredi dernier en Pologne. Les Flames donnent tout de suite le ton devant leur public au Stade Roi Baudouin. On joue depuis trois minutes. Tessa Wullaert bien lancée en profondeur se déporte. Son centre millimétré arrive sur la tête de Janice Cayman, dans le petit rectangle albanais. La tête de la joueuse de Lyon frappe la barre transversale.

Une poignée de secondes plus tard, on retrouve une nouvelle fois Janice Cayman. Cette fois-ci sa frappe dans l’axe est imparable. C’est 1-0, on joue depuis 6 minutes.

La Belgique campe dans le camp albanais. Wullaert passe à deux doigts d’alourdir le score. Teulings bute ensuite contre la gardienne albanaise.

Les Red Flames dominent ce match à sens unique. A la 25e minute la contre-attaque belge est parfaite. Tessa Wullaert arpente le couloir droit. Elle sert parfaitement De Caigny qui double la marque à l’entrée du petit rectangle. C’est 2-0. Les Belges continuent à se créer plusieurs possibilités. La gardienne albanaise, Rexhepi sort le grand jeu. Les Flames rentrent au vestiaire avec deux buts d’avance.

La deuxième période débute sur le même tempo. Les Flames dominent et De Caigny alourdit le score d’une frappe imparable. C’est 3-0. Les Flames marquent trois buts dans le dernier quart d’heure. Jassina Blom signe un doublé. La joueuse de Tenerife marque deux fois à l’entrée du petit rectangle, du pied puis de la tête. A la 81e Tessa Wullaert fête sa 100e cap avec un but. Son 51e en équipe nationale. Blom plante sa troisième rose de la soirée à 5 minutes du terme. Score final 7-0. Une belle victoire pour les Red Flames qui soignent leur goal-average.

Au classement du groupe F, la Belgique est à présent deuxième, à deux longueurs de la Norvège, qui s’est imposée 0-3 au Kosovo. La Belgique compte 4 points, comme la Pologne, mais les Belges ont une meilleure différence de buts.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour l’Euro. Le prochain match des Red Flames ce sera le jeudi 21 octobre à domicile face au Kosovo.